Взвешивать пассажиров перед полетами будут в Новой Зеландии

Весы. Иллюстративное фото: pixabay.com

Авиакомпания Air New Zealand будет взвешивать пассажиров перед полетами. Это будет сделано для того, чтобы в будущем оптимизировать использование авиационного топлива. Компания заверила клиентов, что замеры веса будут происходить на анонимной основе, а участие в эксперименте является добровольным, передает BBC.

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После того, как пассажир будет взвешен, его данные анонимно впишут в базу данных. При этом во время самого процесса взвешивания данные не будут видны сотрудникам компании и другим пассажирам. Air New Zealand заявила, что знание среднего веса пассажиров позволит в будущем более экономно расходовать топливо. В авиакомпании заявили, что участие в эксперименте является добровольным.

Ранее, в 2021 году, компания из Новой Зеландии уже проводила взвешивание пассажиров. Но тогда это коснулось только тех людей, которые путешествовали по внутренним рейсам. Теперь взвеситься предложено людям, отправляющимся за рубеж. Авиакомпания подчеркивает, что решила провести эксперимент именно сейчас, когда пандемия COVID-19 официально завершена, а все международные сообщения восстановились. До пандемии авиакомпания ежегодно перевозила более 17 млн пассажиров, выполняя 3400 рейсов в неделю.

Представитель авиакомпании Аластер Джеймс признал, что просьба взвеситься может быть пугающей для некоторых пассажиров.

"Вставая на весы, вы помогаете нам летать более безопасно и эффективно. Мы берем на себя обеспечение конфиденциальности, чтобы в процессе никто не увидел данные на ваших весах", — заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2022939-vzveshivat-passazhirov-pered-poletami-budut-v-novoy-zelandii/