Запрет на краситель для "Красного бархата" ввели в Калифорнии

Торт "Красный бархат". Иллюстративное фото: pixabay.com

Калифорния стала первым штатом США, который ввел запрет на пищевые красители, используемые в изготовлении конфет, протеиновых коктейлей, а также торта "Красный бархат". Законодатели опирались на исследование, данные которого утверждают, что использование красителя может быть связано с риском развития рака и других проблем со здоровьем, передает Quartz.

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Новое законодательство направлено против химических веществ, которые уже запрещены в Европейском союзе. Это бромированное растительное масло, бромат калия, диоксид титана, краситель Red 3 и пропилпарабен. С 2025 года эти пять ингредиентов будет запрещено использовать для изготовления продуктов питания, продаваемых на территории Калифорнии. Производителям продуктов придется изменить формулы своих продуктов, сохранив то же качество и вкус.

Нарушение запрета ведет за собой штраф в размере до пяти тысяч долларов в первый раз и десять тысяч долларов на каждое последующее нарушение. Краситель Red 3 используют для изготовления печенья и торта "Красный бархат". В изготовлении популярной газировки Mountain Dew используют бромированное растительное масло. Конфеты Skittles содержат диоксид титана для улучшения цвета и увеличения срока хранения.

Законодатели опирались на исследование, в котором утверждается, что пять химических веществ, о которых идет речь, повышают риск развития рака, проблем с репродуктивной и иммунной системами, а также проблем с поведением и развитием у детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2022782-zapret-na-krasitel-dlya-krasnogo-barhata-vveli-v-kalifornii/