Зеленый цвет воды в Венеции напугал жителей города

Гранд-канал с зеленой водой. Фото: Italian Firefighters (Vigili del Fuoco) / Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Вода в знаменитом Гранд-канале в Венеции стала флуоресцентно-зеленой. Это шокировало туристов и жителей города. К расследованию была привлечена полиция, региональное агентство по охране окружающей среды и другие местные органы, передает The Washington Post.

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Зеленая вода была замечена жителями города и туристами возле моста Риальто. Глава региона Лука Зайя заявил, что администрация созвала срочное собрание по данному поводу. В сообщении регионального природоохранного агентства говорится, что первоначальный анализ проб воды из Гранд-канала показал, что в воде не содержалось никаких веществ, которые считались бы вредными для окружающей среды.

Агентство подозревает, что флуоресцеин, порошкообразный краситель, был использован во время ремонта канализационных систем. Венеция, пострадавшая от сильного наводнения в 2019 году, является одним из самых уязвимых городов мира. Ей особенно сильно угрожает повышение уровня моря, что побудило город реализовать амбициозный проект стоимостью 6 млрд долларов, призванный спасти его от наводнения. Город также ввел строгие правила для туристов, которые, по словам властей, помогают сохранить окружающую среду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2022608-zelenyy-tsvet-vody-v-venetsii-napugal-zhiteley-goroda/