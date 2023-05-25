Бразилия объявила режим ЧС из-за птичьего гриппа

Птичий грипп. Иллюстративное фото: Peter Garrard Beck / Getty Images

Бразилия объявила чрезвычайную ситуацию в области охраны здоровья животных сроком на шесть месяцев после того, как было обнаружено несколько случаев заболеваемости птичьим гриппом среди диких птиц, передает BBC.

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Семь случаев были зарегистрированы в штате Эспириту-Санту, еще один обнаружен в штате Рио-де-Жанейро. Объявление чрезвычайной ситуации облегчает правительству процесс принятия мер по предотвращению распространения высококонтагиозного вируса H5N1.

Бразилия является крупнейшим в мире экспортером куриного мяса с годовым объемом продаж почти 10 млрд долларов. Власти страны заявили, что новые случаи были обнаружены далеко от основных районов производства Бразилии на юге страны. Однако вспышки птичьего гриппа в других местах иногда наблюдались после обнаружения случаев птичьего гриппа у диких птиц.

Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения была объявлена ​​по всей стране на следующие 180 дней в качестве меры предосторожности. С октября 2021 года мир переживает сильную вспышку птичьего гриппа, в результате которой погибло больше диких птиц, чем когда-либо прежде. Некоторые млекопитающие также заражаются этой болезнью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2021852-braziliya-obyavila-rezhim-chs-iz-za-ptichego-grippa/