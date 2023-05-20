Пение птиц благотворно влияет на психику человека, заявили ученые

Птицы. Иллюстративное фото: pexels.com

Пение птиц благотворно влияет на психическое состояние человека. К такому выводу пришли исследователи, которые изучали уровень воздействия природы на физическое и психоэмоциональное состояние людей, передает The Washington Post.

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Авторы сразу двух исследований, опубликованных в Scientific Reports, утверждают, что наблюдение за птицами, а также их пение благотворно влияют на психическое здоровье человека. Исследования показывают, что тесный контакт с природой напрямую связан с психоэмоциональным состоянием человека, а также влияют на его физическое здоровье.

По словам ученых, именно птицы являются самым быстрым "источником" хороших эмоций для человека. Они водятся почти везде и для того, чтобы услышать их пение, достаточно прийти в любой парк. Даже если наблюдать за ними не получается из-за слишком высоких и густых деревьев, человек может все равно насладиться их пением.

"Особенность пения птиц заключается в том, что даже если человек живет в суперсовременном мегаполисе и не имеет возможности близко соприкоснуться с природой, пение птиц вызывает у него ассоциацию с нетронутой природой", — сказал Эмиль Стоббе, аспирант в области нейробиологии в Институте человеческого развития им. Макса Планка и автор одного из исследований.

В рамках одного из исследований 1300 участников попросили делиться информацией об их эмоциональном состоянии три раза в день с помощью приложения для смартфонов Urban Mind. Участникам напрямую не сказали, что исследователи собирают данные о воздействии пения птиц на человека. Приложение также собирало данные о всех жизненно важных показателях (качество сна, субъективная оценка качества воздуха и сведения о местоположении).

26 856 отзывов участников предоставили исследователям богатый набор данных о том, что именно благотворно влияет на психическое состояние людей. Выяснилось, что очень многие участники исследования чувствовали себя наиболее хорошо, когда находились в парке и слушали пение птиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2021266-penie-ptits-blagotvorno-vliyaet-na-psihiku-cheloveka-zayavili-uchenye/