Дискриминацию по признаку веса запретят в Нью-Йорке

Женщина. Иллюстративное фото: pexels.com

Городской совет Нью-Йорка принял закон, запрещающий дискриминацию по признаку веса. Крупный мегаполис присоединился к растущему в США движению за то, чтобы вес защищался наравне с расой и полом, передает BBC.

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Более 40% взрослых американцев в настоящее время страдают ожирением. Исследования показывают, что стигматизация людей с лишним весом очень распространена в американском обществе. При этом такая предвзятость может привести к серьезным издержкам в виде низкой заработной платы. Особенно острой проблемой это может стать для женщин с избыточным весом.

Член городского совета Нью-Йорка Шон Абреу сказал, что дискриминация по весу была "тихим бременем, которое люди вынуждены были нести". Во время публичных слушаний сторонники закона заявили, что люди с большим весом испытывают сложности с поиском сидячих мест в ресторанах и парках. Кроме того, им отказывают в аренде недвижимости и они не могут взять велосипед на прокат.

Шон Абреу, который является автором законопроекта, заявил, что сам столкнулся с этой проблемой, когда во время карантина набрал более 18 кг. Он заявил, что люди с большим весом подвергаются дискриминации без права обращения в суд, а общество считает это абсолютно нормальным. Ожидается, что закон будет подписан мэром Нью-Йорка в конце мая.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2020268-diskriminatsiyu-po-priznaku-vesa-zapretyat-v-nyu-yorke/