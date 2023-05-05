Одиночество так же опасно, как курение и ожирение, заявил генеральный хирург США

Одиночество. Иллюстративное фото: pexels.com

Одиночество представляет серьезную угрозу для общественного здравоохранения наравне с курением и ожирением. Об этом заявил генеральный хирург США Вивек Мерти в опубликованном на этой неделе информационном бюллетене, передает The Washington Post.

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По словам врача, половина взрослых американцев испытывают чувство одиночества, которое может иметь последствия для их физического и ментального здоровья. Оно также повышает риск развития депрессии, тревожности, сердечных заболеваний, инсульта и деменции. Генеральный хирург призывает к "восстановлению социальной ткани нации".

Эти меры включают в себя обучение детей навыкам построения здоровых отношений. Кроме того, людям необходимо проводить больше времени с родственниками, друзьями и коллегами. При этом меньше времени нужно уделять интернету и соцсетям.

Согласно исследованию, которое цитируется в бюллетени, с 2003 по 2020 годы период времени, который американцы проводят в обществе друзей, сократился на 20 часов в месяц. При этом период времени, который люди проводят в одиночестве, увеличился на 24 часа в месяц. Эксперты говорят, что данные тенденции, вероятно, усилились во время пандемии.

Согласно обзору исследований социальных связей, вред социальной изоляции аналогичен курению до 15 сигарет в день. При этом люди, у которых есть крепкие социальные связи, чувствуют себя более здоровыми.

"Я хочу, чтобы вся страна поняла, насколько серьезную угрозу общественному здоровью представляют одиночество и изоляция", — заявил Мерти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2019356-odinochestvo-tak-zhe-opasno-kak-kurenie-i-ozhirenie-zayavil-generalnyy-hirurg-ssha/