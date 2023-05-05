Успеваемость американских школьников по истории упала до минимума из-за пандемии

Старшеклассники выполняют школьное задание: freepik.com

Результаты тестов американских восьмиклассников по истории и гражданскому праву упали до самого низкого уровня за всю историю наблюдений в 2022 году. Это свидетельствует, что школьники потеряли многие навыки во время учебы в удаленном формате, который действовал в пандемию, передает Quartz.

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По данным Национального центра статистики образования (NCES), только 13% восьмиклассников знают историю США достаточно хорошо, чтобы рассуждать об основных вехах в истории Штатов, событиях, исторических личностях и идеях того времени. Примерно четверть всех школьников может также похвастаться знаниями о гражданском праве. Данные NCES часто называют "Таблицей успеваемости нации".

Снижение уровня образованности школьников вызывает опасения не только у родителей, но и у политиков.

"Всестороннее образование не только является базой для получения будущей профессии, но и позволяет детям в будущем стать полноправной частью американской демократии", — говорится в заявлении комиссара NCES Пегги Карр.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2019355-uspevaemost-amerikanskih-shkolnikov-po-istorii-upala-do-minimuma-iz-za-pandemii/