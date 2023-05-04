Опасность глобального потепления для здоровья людей обсудят на саммите ООН

Солнце. Иллюстративное фото: sutiporn somnam/Getty Images

Следующий климатический саммит ООН Cop28, который пройдет в ноябре 2023 года, подробно рассмотрит вопросы общественного здравоохранения, а также влияние изменений климата на здоровье людей во всем мире, передает The Guardian.

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Во время саммита также состоится встреча министров здравоохранения стран мира, которые обсудят последствия климатического кризиса для здоровья населения мира. Султан Аль-Джабер, президент Cop28 , который пройдет в Дубае, заявил, что это будет первое подобное масштабное мероприятие, на котором одновременно будут обсуждаться вопросы изменения климата и здравоохранения.

"Нам необходимо обеспечить глобальную устойчивость к изменениям климата, преобразовать продовольственные системы, оптимизировать использование лесных земель и управление водными ресурсами", — заявил Аль-Джабер.

Эксперты сходятся во мнении, что климатический кризис ляжет дополнительным бременем на уже перегруженные системы здравоохранения. Помимо борьбы с последствиями аномальной жары и засухи врачи столкнутся с повышенным стрессом у пациентов. Кроме того, в условиях высоких температур станет больше комаров, которые являются переносчиками многих болезней.

На Cop28 страны мира впервые официально оценят прогресс, которого удалось достичь после Парижского соглашения 2015 года. Вероятнее всего, тогда же станет известно, что большинству стран не удалось сократить выбросы парниковых газов, хотя это и было необходимо для ограничения повышения глобальной температуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2019164-opasnost-globalnogo-potepleniya-dlya-zdorovya-lyudey-obsudyat-na-sammite-oon/