Ученые: Внезапные засухи стали происходить чаще по всему миру

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Новое научное исследование показало, что внезапные засухи, которые начинаются очень быстро, становятся все более распространенными во всех странах мира. Такие засухи могут уничтожить урожай в течение трех недель. Основной их причиной называют изменения климата, передает The New York Times.

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Син Юань, гидролог из Нанкинского университета информационных наук и технологий в Китае и ведущий автор нового исследования, опубликованного в журнале Science, говорит, что сейчас засухи всех видов наступают быстрее и снижают возможности синоптиков предсказывать данные явления. Кроме того, способность людей противостоять последствиям засух становится все ниже.

Исследование показало, что внезапные засухи в последние годы случались достаточно часто в некоторых частях тропических регионов (Индия, Юго-Восточная Азия, Африка к югу от Сахары и бассейн Амазонки). Мир постоянно сталкивался с засухами, однако только в последние годы они стали объектом детальных научных исследований.

Эндрю Хоэлл, климатолог из Национального управления океанических и атмосферных исследований, который не участвовал в новом исследовании, но внес свой вклад в изучение данной проблемы, отмечает, что самые быстрые засухи наступают во время теплых дождей. Жаркие погодные условия при этом приводят к испарению большего количества воды.

Ученые отмечают, что это может сильно повлиять на урожай. Причиной появления таких засух называют изменения климата, вызванные деятельностью человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2017040-uchenye-vnezapnye-zasuhi-stali-proishodit-chasche-po-vsemu-miru/