Самые безопасные страны для путешествующих в одиночку женщин назвали эксперты

Путешественница. Иллюстративное фото: pexels.com

Несмотря на растущую популярность самостоятельных путешествий, женщины по-прежнему сталкиваются с проблемами, когда путешествуют за границу в одиночку. При этом некоторые страны все-таки показывают достаточный уровень безопасности и равенства, передает BBC.

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Исследование Norwegian Cruise Line показало, что каждый третий путешественник предпочитает посещать новые страны в одиночку. Особенно часто эту форму путешествия выбирают пожилые женщины. Согласно внутреннему исследованию туристической сети Virtuoso, наибольший рост индивидуальных путешествий в 2022 году пришелся на женщин в возрасте 65 лет и старше.

В 2019 году на них приходилось всего 4% индивидуальных путешествий, но уже в 2022 году они составляли 18% путешественников, которые посещают другие страны в одиночестве.

Несмотря на растущую тенденцию к самостоятельным путешествиям, женщины по-прежнему сталкиваются с проблемами, когда отправляются за границу в одиночку. При этом в некоторых странах наблюдается наибольший прогресс в части обеспечения безопасности индивидуальных путешествий. Так, Словения занимает первое место, согласно Индексу женского мира и безопасности Джорджтаунского университета (WPS). 85% женщин чувствуют себя в безопасности в этой стране.

Руанда занимает первое место в мире по гендерному равенству в парламенте. Эта страна также занимает высокое место в индексе восприятия общественной безопасности и занимает шестое место в мире в Глобальном индексе гендерного разрыва. Здесь женщины также чувствуют себя в безопасности, когда путешествуют в одиночку. В список безопасных стран для женщин также входят Япония и Норвегия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2015177-samye-bezopasnye-strany-dlya-puteshestvuyuschih-v-odinochku-zhenschin-nazvali-eksperty/