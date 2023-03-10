Землетрясение в Турции, сериалы: видеоролики, которые заинтересовали казахстанцев в феврале

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Февраль - месяц короткий, но эффективный. Корреспондент NUR.KZ собрал лучшие ролики, которые набрали больше всего просмотров в прошедшем месяце.

Новостные

Зона бедствия: в Турции и Сирии негде хоронить мертвых / Khabar NEWS

Землетрясения в Турции стали главной повесткой этого февраля. Сразу несколько мощных землетрясений магнитудами до 7,7 стерли города на юго-востоке Турции и в северной части Сирии. Сейсмологи в тот же день насчитали больше сотни афтершоков. Между тем в Турции и Сирии возникала проблема с захоронением погибших.

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Природу землетрясения в Турции объяснили казахстанские ученые / Информбюро 31

Практически все новостные ленты были посвящены этой стихии. Казахстанские ученые объяснили природу землетрясения в Турции и рассказали об отличительной особенности земных колебаний в Алматы. Как известно, этот крупнейший город Казахстана расположен на тектонических разломах, где плиты, в отличие от Турции, не трутся друг о друга, а сталкиваются.

Видео набрало 1 044 803 просмотра.

"Не хотим ждать своей смерти": живущие в Турции казахстанцы возвращаются на родину /Телеканал Астана / Astana TV

Проживающие в Турции казахстанцы были напуганы были произошедшим там разрушительным землетрясением и решили вернуться в Казахстан. "Зачем нам жить в страхе", посчитали наши соотечественники.

Видео набрало 823 887 просмотров.

Новые землетрясения произошли в Турции / Телеканал Хабар 24

В прямой эфир одного из местных телеканалов попало видео обрушения многоэтажного здания. Беда, случившаяся с братской страной, не оставила равнодушными казахстанцев.

Видео набрало 746 095 просмотров.

Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии продолжает расти /Atameken Business News / Атамекен Бизнес Новости

Разрушительное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни нескольких десятков тысяч человек. Среди них есть и казахстанцы. Мир сопереживает пострадавшим и родным погибших. Вся планета пристально следила за происходящим: тысячи погибших, еще больше пострадавших, трагедия, которая заставила содрогнуться не только регион, но и весь мир.

Видео набрало 458 101 просмотр.

Для видео установлены возрастные ограничения. Смотреть видео здесь>>

Развлекательные

Бұлбұл Серік жайлы бар шындықты жайып салды / QosLike / ҚосЛайк / Косылайық

В ежедневных прямых эфирах - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Наводящие на размышления ситуации, неожиданные события и романтические истории. Ведет программу Диана Скатова.

Очередной выпуск собрал 474 053 просмотра.

Сезім толқыны І 1-бөлім / Qazaqstan TV / Қазақстан Ұлттық Арнасы

Толкын учится на 1 курсе на дизайнера. Чтобы помочь матери и младшему брату, у которого проблемы со здоровьем, она подрабатывает шитьем. По настоянию отца Толкын соглашается выйти замуж за Али, сына Каныша, но отголоски прошлого мешают счастью двух молодых людей.

Видео набрало 472 579 просмотров.

Тоқты мен Серке. 2-маусым. 1 сағат 32 минут. Барлық бөлімі / Balapan TV

Отечественный мультсериал "Тоқты мен Серке" завоевал популярность среди казахстанцев.

Видео набрало 409 708 просмотров.

«Сен үшін» телехикаясының барлық бөлімі / Телеканал Алматы / Almaty TV

Все серии телесериала "Сен үшін" включают в себя более 8 часов видео. Посмотреть сериал можно всего за один день.

Ролик набрал 363 537 просмотров.

Арген мен Аружан эфирден кетпек пе? Бір Болайық! / Бір болайық / Бир Болайык / Bir Bolayiq

Телешоу "Бір болайық" полюбилось казахстанцам. Очередной выпуск они посмотрели 346 735 раз.

Әбдіжаппар Әлқожа & Серік Ибрагимов - Бір гүлін жоғалтқан қыз / ТОЙ ДУМАН

Казахстанские исполнители Әбдіжаппар Әлқожа и Серік Ибрагимов оказались в фаворитах у соотечественников. Их песня "Бір гүлін жоғалтқан қыз" настолько понравилась слушателям и зрителям, что ролик набрал 320 666 просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2012457-zemletryasenie-v-turtsii-serialy-videoroliki-kotorye-zainteresovali-kazahstantsev-v-fevrale/