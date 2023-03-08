Генсек ООН заявил, что на достижение гендерного равенства может понадобиться еще 300 лет

Женщины. Иллюстративное фото: pexels.com

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что перспектива достижения гендерного равенства с каждым годом становится все более отдаленной. По его словам, человечеству может понадобиться еще 300 лет для того, чтобы добиться полного соблюдения прав женщин, передает The Guardian.

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Глобальный прогресс в области прав женщин "исчезает на глазах", предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время генеральной ассамблеи, которая прошла в преддверии Международного женского дня 8 марта. По его словам, достижение цели по полному соблюдению прав женщин откладывается еще на 300 лет.

"Права женщин нарушаются во всем мире", — заявил Гутерриш.

По его словам, наиболее острыми проблемами являются материнская смертность, недоступность образования для девочек в отдельных странах, принуждение к раннему браку.

Генсек ООН обратил внимание, что самая критичная ситуация с правами женщин наблюдается в Афганистане, где женщины и девочки полностью исключены из общественной жизни. Гутерриш не назвал другие конкретные страны, но подчеркнул, что "во многих странах сексуальные и репродуктивные права женщин нарушаются". При этом в некоторых странах девочки, идущие в школу, рискуют быть похищенными и подвергшимися насилию.

Гутерриш призвал правительства, гражданское общество и частный сектор к коллективным действиям и увеличению инвестиций в преодоление гендерного разрыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2012035-gensek-oon-zayavil-chto-na-dostizhenie-gendernogo-ravenstva-mozhet-ponadobitsya-esche-300-let/