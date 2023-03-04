Продажи семян в Британии подскочили из-за дефицита овощей на прилавках

Семена. Иллюстративное фото: pexels.com

Продажи семян в Великобритании подскочили из-за дефицита овощей и фруктов на прилавках. Неурожай в Испании и Северной Африке стал причиной опустевших полок в британских супермаркетах, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Королевское садоводческое общество (RHS) заявило, что продажи семян в розничных магазинах в феврале 2023 года выросли на 20% по сравнению ситуацией годом ранее. Онлайн-продажи семян также выросли на 50%. Помидоры, огурцы и перцы исчезли с прилавков британских магазинов из-за непогоды и неурожая, случившихся в Испании и Северной Африке, а также из-за проблем с поставками.

Оптовые продавцы овощей и фруктов также предполагают, что рынок мог пострадать из-за снижения уровня производства внутри страны. Бывший министр окружающей среды Джордж Юстис заявил, что дефицит продлится три-четыре недели, однако некоторые продавцы считают, что проблемы с поставками могут продлиться до мая.

Майк Беркс, управляющий директор компании Gardens Group, занимающейся продажей семян, говорит, что за последние пару недель продажи в магазинах резко выросли. По его словам, чаще всего люди покупают семена картофеля, гороха, фасоли. Также британцы предпочитают сажать помидоры, огурцы, перец, капусту и салат. Компания также продала намного больше горшков для выращивания семян и компоста, чем в предыдущие месяцы.

При этом не все люди сейчас имеют достаточно территории вокруг дома, чтобы завести собственный огород. Многие занимаются выращиванием овощей и микрозелени на заднем дворе или даже на подоконнике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2011627-prodazhi-semyan-v-britanii-podskochili-iz-za-defitsita-ovoschey-na-prilavkah/