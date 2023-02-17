Warner Brothers опровергла слухи о съемках нового фильма о Гарри Поттере

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II": kinopoisk.ru

Представители киностудии Warner Brothers опровергли слухи о разработке фильма по пьесе "Гарри Поттер и Проклятое дитя". Ранее сообщалось, что продюсеры студии активно работают над расширением сюжета франшизы о Гарри Поттере, передает Daily Mirror.

Несколько дней назад источник The Sun сообщил, что руководство киностудии Warner Brothers планирует перенести пьесу "Гарри Поттер и Проклятое дитя" на большой экран.

"На какое-то время эти планы отошли на второй план, потому что велась работа над франшизой "Фантастические твари", – сказал источник.

Также, по его словам, картина находится на ранней стадии разработки. А создатели фильма надеются на возвращение Дэниэла Рэдклиффа к роли Гарри Поттера.

Однако представитель Warner Brothers заявил в беседе с Daily Mirror, что данная информация является ложью.

"Это сообщение – ложь", – сказал он.

В то же время, как отмечает издание, актер Дэниэл Рэдклифф не раз говорил, что не планирует возвращаться к роли Гарри Поттера.

Между тем оригинальная франшиза о Гарри Поттере подошла к концу еще в 2011 году с выходом фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II".

Напомним, 1 января 2022 года на стриминговом сервисе HBO вышел специальный эпизод, приуроченный к 20-летию франшизы "Гарри Поттер". В нем приняли участие весь актерский состав, включая легендарное трио в лице Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эммы Уотсон.

Фильмы о Гарри Поттере, согласно информации на сайте Британской энциклопедии, – это серия кинокартин, снятых по книгам о мальчике-волшебнике Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Съемками фильма занималась киностудия Warner Brothers. Всего по мотивам 7 книг было снято 8 картин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2009822-warner-brothers-oprovergla-sluhi-o-semkah-novogo-filma-o-garri-pottere/