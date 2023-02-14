Видеоролики на YouTube: что понравилось казахстанцам в январе 2023 больше всего

YouTube. Иллюстративное фото: pixabay.com

Январские праздники располагают к тому, чтобы проводить время, смотря фильмы, сериалы и новости. И если раньше для этого использовался телевизор, то современная площадка для видеосюжетов и развлекательных передач - YouTube. Мы выбрали лучшие ролики января, которые понравились жителям нашей страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Новостные

Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Турции во вступлении в НАТО / Телеканал Астана / Astana TV

В Анкаре растет возмущение провокацией шведских активистов, которые сожгли публично Коран в Стокгольме. МИД Турции назвали это актом вандализма против ценностей мусульман. Чем закончится это противостояние, рассказывают журналисты телеканала "Астана".

Видео собрало 2 332 690 просмотров.

Девальвация тенге и новая волна россиян. Что может ждать Казахстан в 2023 году? / Atameken Business News / Атамекен Бизнес Новости

Закончились новогодние праздники, и теперь самое время задуматься, что нас ждет в 2023 году. Прогнозы не самые позитивные - дальнейший рост цен, кризис, а, может быть, даже девальвация тенге.

Также до сих пор непонятно, что с мобилизацией в России и ждать ли нам новую волну переселенцев. Во всех этих вопросах разбирались журналисты Atameken Business News. Видео собрало 425 125 просмотров.

Что делать с 20-тысячными банкнотами, рассказали в Нацбанке / Информбюро 31

Многие казахстанцы отмечают, что банковские терминалы не принимают новые 20-тысячные купюры. Так, к примеру, в Караганде люди обходят с банкнотой не один аппарат, но внести деньги не удается. В ситуации разбирались журналисты "Информбюро 31".

Видео посмотрели 338 288 раз.

Кыргызстан хочет отказаться от русского языка. Жесткий ответ Кремля / Atameken Business News / Атамекен Бизнес Новости

Парламент Кыргызстана принял законопроект о государственном языке. Рабочим языком органов власти отныне должен быть только кыргызский. Документ поддержали 75 из 88 зарегистрированных депутатов местного парламента, один проголосовал против. Об этом рассказали журналисты Atameken Business News.

Видео набрало 301 405 просмотров.

"Ет жемегеніне 4-5 ай болған": Биыл елдегі жылқы етінің бағасы 1 жылда 16%-ға қымбаттаған / Khabar NEWS

Подорожание мяса вызвало общественный резонанс. Так, журналисты "Хабар" выяснили, что за год конина подорожала на 16%. Видеосюжет о росте стоимости посмотрели 178 549 раз.

Развлекательные

Kalifarniya – "Жоқ, жаным" / COVER SHOW / Khabar TV

Трек "Жоқ, жаным" исполнителя Kalifarniya практически взорвал казахстанский сегмент интернета. Видео с выступления певца набрало 2 332 690 просмотров.

Жандос Қаржаубай - Көзмоншағым / ТОЙ ДУМАН

Еще один казахстанский исполнитель Жандос Қаржаубай оказался в фаворитах у соотечественников. Его песня "Көзмоншағым" настолько понравилась слушателям и зрителям, что ролик набрал 1 329 252 просмотров.

Нурлан – сержант полиции. Прямолинейный, честный парень. Жена его, Карлыга, тоже трудолюбивый человек, она работает библиотекарем. Они искренне любят друг друга, но проблемы вызывает отсутствие ребенка.

Первая серия сериала набрала 1 258 868 просмотров.

Сериал "Ангел-хранитель", 8 серия / ASTANATV Movie

Сюжет сериала повествует о главном герое - депутате маслихата и успешном бизнесмене Максате. Он привык ко вседозволенности. Но, находясь между жизнью и смертью, он изменил свое мировоззрение, в большей степени благодаря своему ангелу-хранителю, который появился рядом с ним в нужный момент. 8 серия набрала 989 210 просмотров.

Арген келді / Бір болайық

Телешоу "Бір болайық" полюбилось казахстанцам. Очередной выпуск они посмотрели 547 894 раз.

Телесериал "Ақжауын", 15 серия / Qazaqstan TV

Полный романтики и драмы второй сезон сериала рассказывает о переживаниях Ансара и Назым, столкнувшихся с различными трудностями. Кроме того, будет показана свадьба Жасына и Даны, жизнь дяди Куспана и тети Калимы в деревне, новая жизнь родителей Назым в городе. 15 серия собрала 524 664 просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2009191-videoroliki-na-youtube-chto-ponravilos-kazahstantsam-v-yanvare-2023-bolshe-vsego/