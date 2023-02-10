Ученые предложили бороться с глобальным потеплением с помощью лунной пыли

Луна. Иллюстративное фото: pexels.com

Ученые заявили, что одним из способов борьбы с климатическим кризисом может стать добыча полезных ископаемых на Луне. Астрофизики предложили необычное решение проблемы глобального потепления, передает The Guardian.

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Исследователи предложили запускать в космос шлейфы лунной пыли из пушки, чтобы отклонять солнечные лучи от Земли. Диковинная концепция, изложенная в новом исследовательском документе, включает в себя создание "солнечного щита" в космосе путем извлечения из Луны миллионов тонн пыли и последующего "баллистического выброса" в космос, где лунная пыль сможет блокировать солнечные лучи, попадающие на Землю.

"Захватывающей частью нашего исследования было осознание того факта, что частицы лунной пыли имеют правильный размер и состав для эффективного рассеяния солнечного света от Земли", — сказал Бен Бромли, астрофизик-теоретик из Университета Юты, который руководил исследованием, опубликованным в Plos Climate.

В сотрудничестве с двумя другими учеными Бромли исследовал различные породы, которые могли бы рассеивать солнечный свет. В конце концов, команда остановилась на пыли, найденной на Луне. Однако для реализации их идеи необходимо добыть миллионы тонн пыли, а также просеять ее, загрузить в баллистическое устройство и запускать в космос каждый год, чтобы поддерживать "солнечный щит". Ученые говорят, что в перспективе их открытие может иметь решающее значение для нашей планеты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2008724-uchenye-predlozhili-borotsya-s-globalnym-potepleniem-s-pomoschyu-lunnoy-pyli/