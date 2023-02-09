Ученые: Таяние ледников угрожает жизни 15 млн человек

Пик Шишпер. Фото: AAMIR QURESHI/AFP via Getty Images

Новое исследование показало, что по мере таяния ледников внезапные наводнения угрожают 15 млн человек. Особенно подверженные риску регионы расположены в Индии, Пакистане, Перу и Китае, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Ледник Шишпер на севере Пакистана начал быстро таять во время рекордной жары прошлой весной. Растаявший снег и лед стекали в близлежащее озеро с ледяной плотиной, пока уровень воды не стал слишком высоким. Сильное внезапное наводнение уничтожило ключевой мост и разрушило деревню.

Это не уникальное событие. Во многих регионах мира люди живут в непосредственной близости от надвигающейся угрозы. Исследование, опубликованное во вторник Nature Communications, показало, что около 15 млн человек находятся в опасности из-за вероятности ледникового наводнения. Более половины находящихся в группе риска проживают в четырех странах: Индии, Пакистане, Перу и Китае.

"Это звучит довольно устрашающе, но это не обязательно произойдет. При продуманных инвестициях и тщательном планировании мы можем избежать наводнений от таяния ледников", — сказал Том Робинсон, соавтор исследования и исследователь рисков из Кентерберийского университета в Новой Зеландии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2008546-uchenye-tayanie-lednikov-ugrozhaet-zhizni-15-mln-chelovek/