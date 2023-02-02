Эксперты: Дети во всем мире до сих пор имеют проблемы с учебой из-за пандемии

Школьница. Иллюстративное фото: pixabay.com

Школьники и студенты по всему миру так и не оправились от последствий пандемии COVID-19 и дистанционного обучения. По данным исследователей, дети из малообеспеченных семей испытывают самые большие сложности с учебой, передает The New York Times.

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Анализ, опубликованный в понедельник в журнале Nature Human Behavior, основан на данных из 15 стран. Он представляет собой самый полный на сегодняшний день отчет об академических трудностях, вызванных пандемией. Полученные данные свидетельствуют, что проблемы дистанционного обучения и другие стресс-факторы, преследовавшие детей и их родителей на протяжении всей пандемии, все еще влияют на их успеваемость и психологическое состояние.

"Чтобы восстановить то, что было утеряно, мы должны сделать что-то большее, чем просто отменить карантинные ограничения и вернуть нормальный уклад жизни", — говорит Бастиан Беттхойзер из Центра исследований социального неравенства Sciences Po в Париже, который был соавтором исследования.

Он призвал чиновников по всему миру организовать интенсивные летние программы обучения, ориентированные на детей из малообеспеченных семей, которые сильнее всего отстают в учебе.

Томас Кейн, заведующий кафедрой Центра исследований политики в области образования в Гарварде, заявил, что если подобные меры не будут приняты, то низкий уровень знаний и необразованность детей станет самым несправедливым наследием пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2007602-eksperty-deti-vo-vsem-mire-do-sih-por-imeyut-problemy-s-ucheboy-iz-za-pandemii/