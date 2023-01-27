Курс счастливой жизни для подростков выпустил Йельский университет

Подростки. Иллюстративное фото: pixabay

Популярный курс о счастливой жизни от Йельского университета был переработан для подростков. Он учит, как лучше справляться со стрессом и чувствовать себя счастливым во время обучения в школе, передает The Washington Post.

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Бесплатный шестинедельный курс "Наука благополучия для подростков" был запущен на онлайн-платформе Coursera в виде коротких видеороликов. В них говорится о представлениях о счастье, а также о поведении, чувствах и мыслях, ведущих к психическому благополучию.

"Лучшая забота, которую мы можем дать нашим молодым людям — это стратегия преодоления сложных социальных проблем, с которыми они могут столкнуться. Мы действительно подведем нашу молодежь, если не сделаем этого", — сказала Лори Сантос, профессор психологии Йельского университета, которая читает оригинальный курс о счастливой жизни и является автором онлайн-версии этого курса для подростков.

По словам специалистов в области психического здоровья, в настоящее время подростки переживают кризис психического здоровья, который начался за много лет до пандемии, но усугубился из-за нее. Терапевты, лечащие молодых людей, говорят, что они наблюдают высокий уровень тревоги, депрессии, одиночества, изоляции среди молодежи. По их словам, существует острая потребность в более качественных ресурсах для решения этой проблемы.

Курс Лори Сантос "Психология счастливой жизни" является одним из самых популярных среди студентов Йельского университета. В 2018 году была выпущена онлайн-версия этого курса на Coursera. Ее послушали более четырех миллионов человек. Сантос также была соавтором исследования, которое показало, что у людей, прошедших ее онлайн-курс, улучшилось самочувствие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2006881-kurs-schastlivoy-zhizni-dlya-podrostkov-vypustil-yelskiy-universitet/