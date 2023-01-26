Развитие японского общества под угрозой из-за низкой рождаемости

Япония. Иллюстративное фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что страна находится на грани невозможности функционировать как общество из-за падения уровня рождаемости. По его словам, правительству необходимо усилить поддержку программ, стимулирующих рождаемость, передает BBC.

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В Японии, население которой насчитывает 125 млн человек, в прошлом году родилось менее 800 тысяч человек. В 1970-х эта цифра превышала два миллиона. Снижение показателя рождаемости стоит особенно остро именно в Японии, поскольку в последние десятилетия ожидаемая продолжительность жизни населения увеличилась. Число пожилых людей растет, а количество людей трудоспособного возраста, способных поддерживать экономику, сокращается.

Согласно данным Всемирного банка, сейчас Япония занимает второе место в мире по количеству проживающих там людей в возрасте 65 лет (около 28% ). Первое место занимает государство Монако.

"Япония стоит на грани угрозы прекращения функционирования общества", — сказал премьер-министр Кисида.

Он заявил, что правительству нужно удвоить расходы на программы, связанные с детьми. Он добавил, что в апреле будет создано новое государственное агентство, которое будет заниматься этим вопросом. Однако японское правительство уже пыталось продвигать подобные стратегии, но безуспешно.

Эксперты говорят, что стране стоит пересмотреть свои строгие иммиграционные законы. Возможно, стоит упростить въезд для иностранных граждан и с их помощью справиться с проблемой стареющего общества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2006706-razvitie-yaponskogo-obschestva-pod-ugrozoy-iz-za-nizkoy-rozhdaemosti/