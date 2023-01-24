Опасны ли UV-лампы для маникюра, рассказали ученые

UV-лампа для маникюра. Фото: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Ученые заявили, что ультрафиолетовые лампы, которые используются во время маникюра, могут вызвать мутации в клетках человека и повысить риск развития рака кожи. При этом доказательств этой теории пока нет, передает The Washington Post.

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Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Питтсбурга подвергли клеточные линии человека и мышей воздействию ультрафиолетового излучения от ламп-сушилок для маникюра. Результаты показали, что после однократного 20-минутного воздействия погибло от 20 до 30% клеток, а после трех последовательных 20-минутных воздействий погибло от 65 до 70% клеток.

Старший автор исследования Людмила Александров сказала, что исследователи пока не могут сделать точный вывод, что лампы для маникюра увеличивают риск развития рака. Ученым потребуется провести крупномасштабное эпидемиологическое исследование, чтобы количественно оценить риск развития рака среди населения в целом.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США считает, что лампы для маникюра представляют низкий риск при использовании по назначению. Дерматологи, не участвовавшие в исследовании, сообщили The Post, что исследователи изучали клетки человека, а не самого человека и его кожный покров, который имеет несколько слоев, обеспечивающих дополнительную защиту от ультрафиолетовых лучей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2006375-opasny-li-uv-lampy-dlya-manikyura-rasskazali-uchenye/