Завораживающими снимками заснеженного берега Иссык-Куля поделился блогер

Берег Иссык-Куля. Фото: instagram.com/gladkov_nikolai

Известный блогер поделился в соцсетях кадрами редкого явления - покрытого снегом берега озера Иссык-Куль. Пользователям фотографии очень понравились, восхищенные комментарии они оставили под публикацией.

"Кажется, никогда прежде не видел таким снежным берег Иссык-Куля", – подписал фотографии в Instagram Николай Гладков.

На снимках фотографа можно увидеть горы, покрытый льдом и снегом берег.

В комментариях пользователи выразили восхищение.

"На Иссык-Куле круглый год красота", "Видно, какими крепкими были морозы. Но Иссык-Куль действительно горячий", "Очень понравилось", "Вот бы сейчас там искупаться", "Какая божественная красота!" – пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что температура воздуха в Кыргызстане опустилась до минус 30 градусов. Из-за таких аномальных холодов замерзло озеро Иссык-Куль.

Согласно информации на сайте Ramsar, Иссык-Куль – второе по величине соленое озеро в мире. Питается более чем 80 ручьями и мелкими каналами, но не имеет стока. Название означает "горячее озеро", поскольку, несмотря на большую высоту (1609 метров), само озеро никогда не замерзает. Средняя температура воды в нем составляет 22 градуса.

Кроме того, в озере обитает 28 видов рыб, 7 из которых не встречаются больше нигде в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2006227-zavorazhivayuschimi-snimkami-zasnezhennogo-berega-issyk-kulya-podelilsya-bloger/