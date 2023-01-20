Фильмы от Marvel впервые за три года появятся в китайском прокате

Поп-корн и билеты в кино. Иллюстративное фото: pixabay.com

Впервые за последние три года в китайском прокате появятся фильмы от Marvel. Последним фильмом киностудии, который увидели китайские зрители, стал "Мстители. Финал" в 2019 году. После этого страна не одобрила для проката ни один фильм от Marvel, передает Quartz.

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Китай проверяет каждый иностранный фильм и дает разрешение на его допуск к прокату в индивидуальном порядке. В течение последних трех лет китайские чиновники не одобрили ни один супергеройский фильм Marvel. Но в этом году все должно измениться. С 7 февраля зрители смогут посмотреть на больших экранах фильм "Черная пантера: Ваканда навсегда" (вышел на экраны во всем мире три месяца назад), а через десять дней, 17 февраля, одновременно со всем миром в Китае пройдет премьера фильма "Человек-муравей и Оса: Квантомания".

Китайские регуляторы не объясняли, почему фильмы Marvel не получали допуска к прокату в течение последних трех лет. Среди возможных причин называли приоритет местного контента, а также цензуру. Во-первых, из-за того, что некоторые актеры киновселенной Marvel, являющиеся выходцами из Китая, публично критиковали китайский истеблишмент. Во-вторых, из-за того, что правительство не хотело допустить "американской пропаганды" на экранах на фоне торговой войны с США.

Согласие на выпуск фильмов Marvel в Китае в 2023 году связывают с возвращением Боба Айгера на пост гендиректора Disney (Marvel является дочерней компанией Walt Disney Studios). Известно, что Айгер умеет наладить контакт с китайскими партнерами. Именно он в свое время отвечал за запуск Диснейленда в Шанхае. Когда Айгер временно уходил из Disney, его даже рекомендовали назначить послом США в Китае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2005953-filmy-ot-marvel-vpervye-za-tri-goda-poyavyatsya-v-kitayskom-prokate/