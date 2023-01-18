Видеоролики на YouTube, которые были популярны у казахстанцев в декабре

YouTube. Иллюстративное фото: pixabay.com

YouTube давно заменил казахстанцам и телевизор, и традиционные СМИ - жители страны все чаще смотрят новости и развлекательные программы на онлайн-сервисе. Мы выбрали лучшие ролики декабря, которые собрали максимальное количество просмотров, передает корреспондент NUR.KZ.

Новостные

FIFA QATAR 2022. Обзор матча Аргентина - Франция / QAZSPORT TV

Одним из самых ярких событий 2022 года стал чемпионат мира по футболу, ну а заслуженную популярность получил финальный матч, состоявшийся между командами Франции и Аргентины. Увлекающимся этим видом спорта казахстанцам был особенно интересен обзор этого матча, а потому видеоролик посмотрели 1 054 372 раза.

Қазақ тойындағы ұятсыз ойындарға тыйым бар ма? / Телеканал "Астана"

Запрещены ли неприличные игры на тоях, разбирались журналисты телеканала "Астана".

Сюжет набрал 543 202 просмотра.

Казахстан против окончания войны в Украине? / Atameken Business News

Казахстанские и мировые новости канала Atameken Business News рассказывают о том, почему курс российской валюты важен для Казахстана; о встрече Токаева и Мирзиеева; о митинге женщин Афганистана против запрета гулять в парках и о том, как живут те, кто нуждается в донорских органах.

Выпуск собрал 388 051 просмотр.

Жаңажылдық бағдарлама І «Әзіл әлемі» / Qazaqstan TV

Новогодний выпуск передачи «Әзіл әлемі» на телеканале Qazaqstan TV порадовал казахстанцев не менее 212 286 раз - именно такое количество просмотров он набрал.

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Информбюро 09.12.2022 Толық шығарылым! / Информбюро 31

В новостном выпуске программы "Информбюро" журналисты рассказывают, кому могут быть прощены кредиты; о подорожании мыла, стирального порошка; о протесте жителей поселка Шетпе против рытья новых карьеров у подножия Мангистау и многом другом.

Выпуск посмотрели 180 566 раз.

Развлекательные

Телесериал «Маншук». 1-серия / Khabar TV

В честь 100-летия Маншук Маметовой телеканал «Хабар» представляет зрителям телесериал о жизни легендарной пулеметчицы. 19-летняя Маншук отправляется на фронт в надежде восстановить честное имя репрессированного отца.

Первая серия сериала набрала 1 196 404 просмотра.

Телесериал «Ақжауын», 1 серия / Qazaqstan TV

Полный романтики и драмы, второй сезон сериала рассказывает о переживаниях Ансара и Назым, столкнувшихся с различными трудностями. Кроме того, будет показана свадьба Жасына и Даны, жизнь дяди Куспана и тети Калимы в деревне, новая жизнь родителей Назыма в городе.

Серия набрала 844 895 просмотров.

Сериал "Ангел-хранитель", 6 серия / ASTANATV Movie

В центре сюжета сериала - депутат маслихата и успешный бизнесмен Максат, который привык ко вседозволенности и не видя необходимости считаться с другими. Однако, находясь между жизнью и смертью, он изменил свое мировоззрение. И большая заслуга в этом возложена на ангела-хранителя, который появился рядом с ним в нужный момент.

Серию посмотрели 792 348 раз.

Зухраның ұзату тойы! / QosLike

В ежедневных прямых эфирах телешоу QosLike - интересные персонажи, которые пытаются построить свою личную жизнь. Наводящие на размышления истории, неожиданные события и романтические истории. Ведет программу Диана Скатова.

Очередной выпуск телешоу собрал 429 774 просмотров.

Зың-зың Күлпәш / Седьмой канал

Сериал рассказывает о беззаботной жизни сельских жителей. Главная героиня - Кулпаш живет под одной крышей с искренне любящей ее свекровью и шурином. Кулпаш всегда оказывается в центре различных интересных событий.

Видео со всеми сериями сериала собрало 418 519 просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2005820-videoroliki-na-youtube-kotorye-byli-populyarny-u-kazahstantsev-v-dekabre/