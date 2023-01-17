Население Китая сократилось почти на миллион человек впервые за 60 лет
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Впервые с 1961 года в Китае был зарегистрирован отрицательный рост населения. За прошлый год в стране умерло больше человек, чем родилось, передает издание The Guardian.
Сегодня, 17 января, Национальное бюро статистики Китая сообщило, что на конец 2022 года в стране проживал 1 411 750 000 человек, что на 850 000 меньше, чем годом ранее.
Отмечается, что уровень рождаемости в прошлом году составил 6,77 новорожденных на 1000 человек по сравнению с 7,52 младенцами на 1000 человек в 2021 году, что является самым низким показателем рождаемости за всю историю наблюдений.
В 2022 году в Китае было зарегистрировано более чем на миллион новорожденных меньше, чем в прошлом году.
В стране также наблюдался самый высокий уровень смертности с 1976 года: 7,37 смертей на 1000 человек по сравнению с 7,18 смертями в 2021 году.
Предполагается, что в 2023 году Индия может обойти Китай и стать самой густонаселенной страной мира.
Политика Китая "одна семья – один ребенок"
Как пишет издание РБК, с 1979 года в КНР начала действовать политика "одна семья – один ребенок": за некоторыми исключениями, семьям разрешалось иметь не более одного ребенка. За нарушение родителям грозили крупные штрафы.
Благодаря этим решениям в 1990-е годы прирост населения начал замедляться. В 2013 году семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, разрешили заводить второго ребенка. Окончательно политику "одна семья – один ребенок" отменили в 2015 году, когда всем семьям разрешили заводить по двое детей.
При этом из-за снижения рождаемости Китай столкнулся с новой проблемой – старением населения. Численность трудоспособного населения начала снижаться, доля пожилых – увеличиваться, что грозило быстрым увеличением социальных расходов.
Пекинский медицинский институт "Сехэ" и Китайская ассоциация по охране здоровья пожилых людей прогнозировали, что к 2026 году Китай станет "страной со стареющим обществом", где население в возрасте 65 лет и старше будет составлять более 14% от общей численности населения.
В ожидании "бэби-бума"
При этом, как отмечает ТАСС, после нескольких неудачных попыток спровоцировать "бэби-бум" власти КНР анонсировали национальную программу по поддержке молодых семей.
Первой о переменах официально заявила правящая партия. 31 мая 2021 года Политбюро ЦК КПК приняло решение разрешить семьям иметь троих детей.
В июле того же года Госсовет КНР фактически "легализовал" это решение: власти отменили штрафы и другие наказания за рождение третьего ребенка.
Однако в августе стало известно, что теперь правительство не только не будет наказывать за рождение третьего ребенка, а, наоборот, будет различными мерами поощрять молодые семьи заводить детей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2005691-naselenie-kitaya-sokratilos-pochti-na-million-chelovek-vpervye-za-60-let/