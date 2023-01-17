Население Китая сократилось почти на миллион человек впервые за 60 лет

Дети в Китае. Иллюстративное фото: John Ricky/Anadolu Agency/Getty Images

Впервые с 1961 года в Китае был зарегистрирован отрицательный рост населения. За прошлый год в стране умерло больше человек, чем родилось, передает издание The Guardian.

Сегодня, 17 января, Национальное бюро статистики Китая сообщило, что на конец 2022 года в стране проживал 1 411 750 000 человек, что на 850 000 меньше, чем годом ранее.

Отмечается, что уровень рождаемости в прошлом году составил 6,77 новорожденных на 1000 человек по сравнению с 7,52 младенцами на 1000 человек в 2021 году, что является самым низким показателем рождаемости за всю историю наблюдений.

В 2022 году в Китае было зарегистрировано более чем на миллион новорожденных меньше, чем в прошлом году.

В стране также наблюдался самый высокий уровень смертности с 1976 года: 7,37 смертей на 1000 человек по сравнению с 7,18 смертями в 2021 году.

Предполагается, что в 2023 году Индия может обойти Китай и стать самой густонаселенной страной мира.

Политика Китая "одна семья – один ребенок"

Как пишет издание РБК, с 1979 года в КНР начала действовать политика "одна семья – один ребенок": за некоторыми исключениями, семьям разрешалось иметь не более одного ребенка. За нарушение родителям грозили крупные штрафы.

Благодаря этим решениям в 1990-е годы прирост населения начал замедляться. В 2013 году семьям, в которых хотя бы один из родителей был единственным ребенком в семье, разрешили заводить второго ребенка. Окончательно политику "одна семья – один ребенок" отменили в 2015 году, когда всем семьям разрешили заводить по двое детей.

При этом из-за снижения рождаемости Китай столкнулся с новой проблемой – старением населения. Численность трудоспособного населения начала снижаться, доля пожилых – увеличиваться, что грозило быстрым увеличением социальных расходов.

Пекинский медицинский институт "Сехэ" и Китайская ассоциация по охране здоровья пожилых людей прогнозировали, что к 2026 году Китай станет "страной со стареющим обществом", где население в возрасте 65 лет и старше будет составлять более 14% от общей численности населения.

В ожидании "бэби-бума"

При этом, как отмечает ТАСС, после нескольких неудачных попыток спровоцировать "бэби-бум" власти КНР анонсировали национальную программу по поддержке молодых семей.

Первой о переменах официально заявила правящая партия. 31 мая 2021 года Политбюро ЦК КПК приняло решение разрешить семьям иметь троих детей.

В июле того же года Госсовет КНР фактически "легализовал" это решение: власти отменили штрафы и другие наказания за рождение третьего ребенка.

Однако в августе стало известно, что теперь правительство не только не будет наказывать за рождение третьего ребенка, а, наоборот, будет различными мерами поощрять молодые семьи заводить детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2005691-naselenie-kitaya-sokratilos-pochti-na-million-chelovek-vpervye-za-60-let/