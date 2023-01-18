Пластиковые тарелки и столовые приборы запретят в Англии с октября

Одноразовая посуда. Иллюстративное фото: Steve Russell/Toronto Star via Getty Images

Некоторые виды одноразового пластика будут запрещены для использования в Англии с октября 2023 года. К ним относятся одноразовые столовые приборы, тарелки, миски, подносы и палочки для воздушных шаров, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Чтобы снизить вред, который использование пластика наносит экологии, рестораны и кафе, работающие на вынос, должны отказаться от использования одноразовых пластиковых столовых приборов, тарелок и мисок. При этом британская инициативная группа Takeaway Campaign сообщила, что предприятиям нужна дополнительная поддержка для ее реализации.

Продукция ресторанов и кафе, работающих на вынос, станет дороже. Так как компании будут вынуждены переложить возросшие расходы за упаковку на потребителей. По оценкам Министерства окружающей среды и сельского хозяйства, Англия использует около 2,7 млрд единиц одноразовых столовых приборов и 721 млн одноразовых тарелок в год.

"Мы верим в то, что эта мера положительно скажется на защите окружающей среды, но многие малые предприятия уже сейчас едва держатся на плаву", — заявил Эндрю Крук, управляющий магазином из Ланкашира и заместитель председателя British Takeaway Campaign.

Шотландия и Уэльс ввели аналогичные законы еще в 2021 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2005641-plastikovye-tarelki-i-stolovye-pribory-zapretyat-v-anglii-s-oktyabrya/