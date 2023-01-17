Запрет или разрешение: референдум по самокатам пройдет в Париже

Электросамокат. Иллюстративное фото: Malorny/Getty Images

Власти Парижа предложили жителям французской столицы решить судьбу организаций, предоставляющих электросамокаты в аренду. Парижане должны будут проголосовать за запрет на аренду электросамокатов, либо за поддержку этого вида бизнеса, передает The Guardian.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Мэр Парижа Энн Идальго назвала эту проблему крайне противоречивой. По ее словам, парижане жалуются на то, что люди на самокатах игнорируют запрет на езду по тротуарам, а также оставляют свои транспортные средства в самых неудобных местах. В то же время людям на самокатах достаточно сложно ездить по проезжей части, поскольку водители автомобилей не всегда воспринимают их как полноценных участников дорожного движения.

При этом горожане говорят, что 15 тысяч скутеров, которые предоставляются в аренду компаниями Lime, Dott и Tier, являются экологически чистой альтернативой автомобилям и переполненному общественному транспорту. Самокаты позволяют парижанам быть мобильными и не зависеть от пробок.

Идальго заявила, что референдум о самокатах пройдет в Париже 2 апреля. Жители французской столицы должны будут ответить на простой вопрос: "Должна ли в городе и дальше работать аренда самокатов?". Ответ нужно будет дать однозначный: да или нет. Сама госпожа мэр отметила, что склоняется к запрету, но решение будет принято исключительно по воле самих парижан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2005477-zapret-ili-razreshenie-referendum-po-samokatam-proydet-v-parizhe/