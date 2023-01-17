Курить только дома: новый антитабачный закон вступил в силу в Мексике

No smoking. Иллюстративное фото: pexels.com

В Мексике вступает в силу полный запрет на курение в общественных местах. Один из самых строгих антитабачных законов в мире был одобрен в 2021 году, передает BBC.

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Новое мексиканское антитабачное законодательства является одним из самых строгих в мире. Действующий закон 2008 года, в соответствии с которым в барах, ресторанах и на предприятиях созданы зоны, свободные от табачного дыма, расширен до полного запрета на курение в общественных местах. К ним относятся парки, пляжи, отели, офисы и рестораны.

Также в Мексике будет введен полный запрет на рекламу и продвижение табачных изделий. Это означает, что сигареты нельзя будет выставлять на свободное обозрение в магазинах. На вейпы и электронные сигареты теперь также распространяются более строгие ограничения. Теперь курящие жители Мексики могут свободно употреблять табачные изделия только у себя дома и в других частных домах. Например, в гостях.

Граждане обеспокоены новым законодательством и считают, что оно будет усиливать коррупционные риски. Жители опасаются, что полиция будет использовать штрафы за курение в общественном месте как повод для получения взяток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2005476-kurit-tolko-doma-novyy-antitabachnyy-zakon-vstupil-v-silu-v-meksike/