Термометр. Иллюстративное фото: Pixabay.com

2022 год назвали одним из самых жарких за всю историю наблюдений за планетой Земля. Об этом говорят результаты исследований пяти различных научных организаций, передает The Washington Post.

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Палящая жара настигла весь мир в 2022 году: от юга Соединенных Штатов до Индии. Разрушительная засуха пришла в Калифорнию и в Китай. Высокая температура также усугубила наводнения, которые затопили некоторые районы США, Пакистана и Австралии. На этой неделе пять различных научных организаций классифицировали 2022 год как пятый или шестой самый жаркий год за всю историю наблюдений за планетой.

В настоящее время планета нагрелась как минимум на 1,1 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, и почти каждый год в последнее десятилетие она приближается к вершине. В четверг Национальное управление океанических и атмосферных исследований оценило 2022 год как шестой самый жаркий год за всю историю наблюдений.

NASA, Служба Copernicus по изменению климата Европейского Союза и Berkeley Earth, некоммерческая организация по изучению экологических данных, сообщили, что 2022 год занял пятое место, а Метеорологическое бюро Великобритании поместило прошлый год на шестое место.

Всемирная метеорологическая организация, которая оценила температурные данные всех этих групп, сообщила, что последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю наблюдений. По словам ученых, причиной быстрого потепления стали выбросы углекислого газа и других газов, согревающих планету.

"Это большое изменение для планеты. И эта активность увеличила количество углекислого газа в атмосфере на 50% по сравнению с показателями последних нескольких миллионов лет", — сказал Зик Хаусфатер, научный сотрудник Berkeley Earth.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2005257-2022-god-nazvali-odnim-iz-samyh-zharkih-za-vsyu-istoriyu-nablyudeniy-za-planetoy/