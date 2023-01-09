Добывать электричество из снега планируют в Японии

Снег. Иллюстративное фото: pexels.com

В одном из городов Японии с декабря прошлого года местная IT-компания и университет электрокоммуникаций в Токио изучают возможность получения электроэнергии при помощи снега, передает Kyodo News.

В северо-восточном городе Японии Аомори ежегодно выпадает большое количество снега. В декабре прошлого года на территории местной заброшенной начальной школы стартовали исследования, направленные на получение экологически чистого, недорогого и безопасного источника энергии.

Для этого весь выпавший снег собирают в бассейне заброшенной школы. А весной, когда начнет теплеть, разница температур между накопленным снегом и окружающим воздухом, согласно задумке, приведет специальную турбину в движение. Таким образом, будет вырабатываться электроэнергия.

До проекта в Аомори выпадение большого количества снега было проблемой. В марте прошлого года там подсчитали, что расходы на уборку снега после сильных снегопадов достигли рекордных 5,9 млрд иен (44,6 миллиона долларов).

"К снегу относились как к неприятности, но мы можем использовать его с пользой", - сказал один из городских чиновников.

На официальном сайте ООН говорится, что возобновляемая энергия – это энергия, получаемая из природных источников, которые пополняются со скоростью, превышающей скорость ее потребления.

Примеры постоянно пополняемых источников - солнечный свет и ветер. Возобновляемые источники могут обеспечить огромное количество энергии и окружают нас повсюду.

В противоположность им ископаемые виды топлива – уголь, нефть и газ – являются невозобновляемыми ресурсами, на формирование которых уходят сотни миллионов лет. При сжигании ископаемых видов топлива для производства энергии происходят выбросы вредных парниковых газов, таких как углекислый газ.

Получение энергии из возобновляемых источников сопряжено с гораздо меньшими выбросами, чем сжигание ископаемого топлива.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2004585-dobyvat-elektrichestvo-iz-snega-planiruyut-v-yaponii/