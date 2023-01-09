Сотни сайгаков, бегущих по дороге, засняли на видео в Улытауской области

Сайгаки. Кадр из видео: instagram.com/kokshe24

Сотни сайгаков, которые бежали по трассе, засняли очевидцы в Улытауской области. Животных заметили возле одного из населенных пунктов региона.

Кадры опубликовали в паблике Kokshe24 в Instagram. Автор ролика, который ехал в салоне авто, снял сайгаков, которые бежали впереди и рядом с машиной.

По информации телеканала "Хабар 24", данная ситуация уникальна - большая редкость встретить сайгаков в Центральном Казахстане, причем зимой. Обычно в это время года они мигрируют на юг.

В этом году этого не произошло, возможно, из-за деятельности человека, считают экологи.

Предполагается, что новые автотрассы и железнодорожные ветки, которые преодолеть самостоятельно парнокопытные не могут из-за ограждений и других сооружений безопасности, и стали препятствием на привычных путях миграции животных.

По этой причине, как считают специалисты, сайгаки вынуждены искать для себя новые маршруты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2004571-sotni-saygakov-beguschih-po-doroge-zasnyali-na-video-v-ulytauskoy-oblasti/