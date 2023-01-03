Петь под фонограмму запретили в Кыргызстане

Микрофон. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Кыргызстане с 1 января 2023 года запрещено петь под фонограмму в государственных учреждениях и на массовых мероприятиях. Соответствующий приказ подписал министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбек Максутов, передает Sputnik Кыргызстан.

Запрет коснулся театров, спортивных учреждений, концертных залов, кинозалов, клубов, музеев, библиотек и филармонии. Кроме этого, фонограмму запрещено использовать и на массовых мероприятиях.

Приказ министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Алтынбека Максутова вступил в силу 1 января. Отмечается, что ответственность за его исполнение будут нести руководители учреждений, где проходит мероприятие. При этом исполнение приказа будет контролировать сам министр.

Как ранее мы писали, в Казахстане артистов обязали предупреждать о пении под фонограмму. Министерство культуры и спорта Казахстана утвердило правила информирования зрителя об использовании фонограмм при исполнении музыкальных произведений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2003977-pet-pod-fonogrammu-zapretili-v-kyrgyzstane/