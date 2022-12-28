Кадр из сериала: "Наемщики"

Казахстанцам представили новый сериал "Наемщики". Его автором является Арман Кожатай, известный по совместным работам с вайнерами и звездами отечественной эстрады, передает корреспондент NUR.KZ.

Сюжет сериала весьма близок к реальности – он построен на деятельности телефонных мошенников, с которыми, к сожалению, нередко сталкиваются граждане нашей страны. Так, по задумке, группа мошенников под руководством влиятельного человека обманывает жителей по телефону.

Большие аппетиты и амбиции позволяют им "заработать" до пятидесяти миллионов в день. Однако один из пострадавших – молодой человек по имени Адиль – решает бороться с несправедливостью.

Он принимает решение разоблачить аферистов. А лучший способ для этого – внедриться в их логово. Адиль устраивается к ним на работу и пытается собрать доказательства. Но сможет ли он довести начатое до конца или поддастся соблазну и станет одним из них?

Остросоциальная трагикомедия является дебютной работой 26-летнего Армана Кожатая, который выступил в сериале в качестве сценариста, режиссера и продюсера. Он начал карьеру режиссера в 2017 году, снимая ролики для алматинских вайнеров и концертные интро для группы Ninety One.

Снял несколько музыкальных клипов для Алишера Каримова, а также пару работ для Nurik Smit.

Первая серия новеллы "Наемщики" была запущена в октябре 2022 года. Сериал можно посмотреть на Youtube-канале "SN MEDIA".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2003208-naemschiki-kazahstantsam-predstavili-novyy-serial/