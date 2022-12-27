Первая леди США рассказала, что муж дарит ей на каждое Рождество

Джо и Джилл Байден. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Первая леди США Джилл Байден рассказала в интервью актрисе Дрю Бэрримор для ее ток-шоу, что на каждое Рождество получает в подарок от мужа, американского президента Джо Байдена, сочиненное им стихотворение.

"Каждый год Джо дарит мне стихотворение... Он купил мне книжечку и каждый год записывает туда стихи", – сказала Джилл Байден.

Когда Бэрримор спросила президента США, действительно ли он сам пишет стихи, Байден ответил: "Конечно, сам. Мне много есть, о чем написать".

Американский лидер также рассказал, что пять раз делал предложение Джилл прежде, чем она согласилась стать его супругой. Для него это был второй брак после гибели первой жены и их дочери в автокатастрофе.

"Когда я сходил с ней впервые на свидание, то понял, что это именно та женщина. Это действительно было так. Я всего дважды в жизни влюблялся и в обоих случаях немедленно это понимал", – сказал он.

Как рассказала Джилл Байден, она колебалась, потому что должна была быть уверена в том, что у них получится создать счастливую семью для детей, которые недавно пережили утрату.

Ранее первая леди США Джилл Байден на своей странице в Twitter опубликовала фото из резиденции президента Соединенных Штатов. На кадрах из Белого дома запечатлены украшенные к Рождеству и Новому году комнаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2003183-pervaya-ledi-ssha-rasskazala-chto-muzh-darit-ey-na-kazhdoe-rozhdestvo/