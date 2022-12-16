Ученый. Иллюстративное фото: pexels.com

Американские ученые объявили о прорыве в области термоядерной энергетики. По словам ученых, технология, которую они разрабатывают, может стать потенциальным источником почти безграничной чистой энергии, передает BBC.

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Во вторник исследователи подтвердили, что в результате эксперимента по термоядерному синтезу им удалось произвести больше энергии, чем было затрачено. Эксперимент проходил в Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса (LLNL) в Калифорнии.

"Это историческое достижение. За последние 60 лет тысячи людей внесли свой вклад в это начинание, чтобы мы, наконец, могли прийти к этому", — говорит директор LLNL доктор Ким Будил.

Ядерный синтез называют "Святым Граалем" производства энергии. Это процесс, который питает Солнце и другие звезды. Он работает, используя пары легких атомов и сводя их вместе. Это "слияние" высвобождает много энергии. Ядерный синтез производит гораздо больше энергии, и лишь небольшое количество короткоживущих радиоактивных отходов. И что важно, этот процесс не производит выбросов парниковых газов и, следовательно, не способствует изменению климата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2001710-amerikanskie-uchenye-obyavili-o-proryve-v-oblasti-termoyadernoy-energetiki/