Самые популярные в 2022 году запросы назвали в Google

Поиск в Google. Иллюстративное фото: Rolf Vennenbernd/picture alliance via Getty Images

Компания Google опубликовала список самых популярных в 2022 году запросов пользователей со всего мира "Год в поиске" (Year In Search – 2022). Статистика доступна на сайте американской корпорации.

По данным Google, самым популярным запросом в мире стала игра Wordle, в которой ежедневно нужно угадывать слова из пяти букв.

Кроме этого, в 2022 году пользователи чаще всего искали новости об Украине, смерти королевы Великобритании Елизаветы II и результатах выборов в странах мира. Также в топе популярных запросов оказались выигрышные лотерейные числа и оспа обезьян.

Джонни Депп, выигравший дело против бывшей жены Эмбер Херд, стал самым популярным человеком и актером в поиске Google в этом году. Второе место занял Уилл Смит, ударивший комика Криса Рока на церемонии вручения "Оскар". Третье место досталось актрисе Эмбер Херд, бывшей супруге Деппа. На четвертом месте в категории "Люди" расположился президент России Владимир Путин. А в топе актеров эту позицию занял Крис Рок.

Самыми популярными сериалами в поисковике Google стали "Эйфория", "Дом дракона", "Лунный рыцарь", "Наблюдатель" и "Изобретая Анну". Также пользователи искали фильмы "Тор: Любовь и Гром", "Черный Адам", "Топ Ган: Маверик", "Бэтмен" и анимационный фильм "Энканто".

В список наиболее часто упоминаемых спортсменов вошли теннисисты Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Серена Уильямс, а также американский футболист Манти Тео и сноубордист Шон Уайт.

Стоит отметить, что Google – это американская транснациональная корпорация в составе холдинга Alphabet, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.

Напомним, в 2020 году в списке запросов Google лидировали такие темы, как COVID-19, изготовление масок и санитайзеров в домашних условиях.

Ранее мы также писали, что бывший директор Google по вопросам рекламы запускает в Европе собственную поисковую систему, в которой не будет ни рекламы, ни отслеживания действий пользователей. Новый сервис заработает в Великобритании, Франции и Германии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2000616-samye-populyarnye-v-2022-godu-zaprosy-nazvali-v-google/