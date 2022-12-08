Многоразовую посуду для заказов навынос будут предоставлять кафе в Германии

Еда навынос. Иллюстративное фото: Edward Berthelot/Getty Images

С января 2023 года рестораны и кафе в Германии должны будут продавать еду навынос в многоразовой посуде. Одноразовая упаковка не будет запрещена, однако у нее обязательно должна быть многоразовая альтернатива, передает The Guardian.

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Германия пытается сократить количество отходов за счет уменьшения объемов упаковки, используемой ресторанами и кафе. С нового года все рестораны и кафе, продающие еду навынос, должны будут предоставлять клиентам возможность приобрести заказ в многоразовой посуде. Одноразовая упаковка не будет запрещена. Однако клиенты должны иметь возможность выбора.

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn решил поддержать решение правительства и заявил, что теперь путешественники смогут выбрать вариант "высококачественный фарфор или стекло" при заказе еды и напитков во время междугородних поездок. Одноразовая посуда также будет предоставляться по желанию клиента. Компания поставила перед собой цель к 2040 году стать углеродно-нейтральной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2000499-mnogorazovuyu-posudu-dlya-zakazov-navynos-dolzhny-budut-predostavlyat-kafe-v-germanii/