Двое из пяти граждан Южной Кореи будут жить в одиночестве к 2050 году

Сеул. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты утверждают, что к 2050 году двое из пяти граждан Южной Кореи будут жить в одиночестве. Причиной этого являются экономические трудности, дорогое образование и гендерное неравенство, передает Bloomberg.

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Национальное статистическое управление Южной Кореи объявило, что страна движется в сторону самого низкого в мире коэффициента рождаемости. По словам аналитиков, к 2050 году двое из пяти граждан будут жить в одиночестве. В 2000 году доля граждан Южной Кореи, живущих в одиночестве, составляла 15,5%. Ожидается, что к 2050 году этот показатель увеличится до 40%.

Сейчас ситуация с семьями, состоящими из одного человека, в Южной Корее примерно такая же, как в Великобритании. И это намного ниже, чем показатели Японии и Германии. Однако эксперты предполагают, что к середине века Южная Корея обгонит остальные страны в этом вопросе.

Специалисты Национального статистического управления Южной Кореи говорят, что основными причинами, по которым люди не заводят семьи, являются нехватка денег и нестабильная работа. Экономические трудности, дорогое образование и гендерное неравенство являются основными причинами сокращения рождаемости в стране. При этом нынешняя ситуация оказывает дополнительное давление на демографическую ситуацию в стране, население которой стремительно стареет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2000495-dvoe-iz-pyati-grazhdan-yuzhnoy-korei-budut-zhit-v-odinochestve-k-2050-godu/