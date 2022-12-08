Топ-10 видеороликов, которые заинтересовали казахстанцев в ноябре

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Ноябрь этого года выдался богатым на различного рода события для Казахстана и мира. Мы выбрали лучшие ролики месяца, которые собрали максимальное количество просмотров казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Новостные

Обзор матча Испания - Германия. Чемпионат мира по футболу / Qazsport TV

Разумеется, Чемпионат мира по футболу стал одной из самых обсуждаемых, популярных и важных тем для жителей не только нашей страны, но и всего мира. Например, только в Казахстане обзор матча Испания - Германия, когда две страны сыграли вничью, набрал 1 778 036 просмотров.

"В Шымкенте родственники едва не растерзали военнослужащего, сопровождавшего груз 200" / Информбюро 31

Второе место занял сюжет о трагических событиях - в Шымкенте убитые горем родственники едва не растерзали военнослужащего, который сопровождал груз 200. Тело 19-летнего солдата срочной службы привезли накануне из Актау. Семья погибшего уверена: юношу убили из-за 25 тысяч тенге.

Видео набрало 673 218 просмотров.

"Следующая проблема" России - Казахстан / Atameken Business News

И вновь российские СМИ, и вновь о Казахстане. Нашу страну обсуждали в эфире российского госСМИ, после чего в стране с новой силой вспыхнули обсуждения - а не пора ли вводить цензуру на вещание тех каналов, в эфире которых нагло и бестактно обсуждается независимость Казахстана. А между тем наша страна уверенно движется по своему пути - 26 ноября переизбранный президент Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана.

Видео набрало 425 892 просмотра.

Атырауда алып бала дүниеге келді / Телеканал Астана

Позитивная новость, которая обрадовала жителей страны, пришла из Атырау - там родился ребенок-гигант весом порядка 5700 грамм. Видео набрало 316 894 просмотра.

"Казахстан готовит выход из ЕАЭС? | Судьба россиян, бежавших от мобилизации" / Студия 7

Выпуск вечерней программы "Студии 7" рассказывает о том, ждать ли казахстанцам миграционного оттока в связи с завершением частичной мобилизации в России. Также журналисты узнали, вернутся ли назад цены на товары и услуги? Кроме того, в российском МИДе высказались об участии Казахстана в ЕАЭС. Все это - в выпуске программы, которая набрала 194 614 просмотров.

Развлекательные

Ангел-хранитель / ASTANATV Movie

Казахстанский сериал "Ангел-хранитель" затрагивает тему человеческих ценностей. Главный герой - депутат маслихата, успешный бизнесмен Максат, считающий, что ему все дозволено. Но оказавшись между жизнью и смертью, он по-другому начинает воспринимать мир, во многом благодаря своему ангелу-хранителю.

1 серия набрала 978 182 просмотра.

Дарын мен Айзере. 15-бөлім / Balapan TV

Интересный семейный сериал "Дарын мен Айзере" завлекает казахстанцев небольшими по длительности сериями, которые легко и приятно смотреть. 15-я серия набрала 816 547 просмотров за месяц.

"Келінжан 4", 40-бөлім / Хабар ТВ

Казахстанцам полюбился сериал "Келінжан", все серии которого зрители смотрели не отрываясь. Между тем 40-я серия порадует поклонников счастливым завершением всех жизненных перипетий героев сериала. Серия набрала 575 634 просмотра.

Қырғызстаннан жаңа үміткер! / QosLike

QosLike - реалити-шоу "Первого канала Евразия", лидирующего в рейтинге на медиарынке страны. В ежедневных прямых эфирах - интересные персонажи, наводящие на размышления романистические истории и неожиданные события. Ведет программу Диана Скатова.

Очередной выпуск программы собрал 532 306 просмотров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2000185-top-10-videorolikov-kotorye-zainteresovali-kazahstantsev-v-noyabre/