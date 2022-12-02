Выброшенные вместе с мусором батарейки становятся причиной пожаров в Британии

Батарейки. Иллюстративное фото: pexels.com

Использованные батарейки, выброшенные в урны для бытового мусора, ежегодно становятся причиной около 700 пожаров в мусоросборниках и на мусороперерабатывающих заводах Британии, передает BBC.

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Ассоциация экологических служб сообщает, что возникшие в результате повреждений батареек пожары обходятся пожарным службам и операторам отходов примерно в 158 млн фунтов стерлингов в год. Некоммерческая организация Material Focus, которая провела опрос местных властей, запустила приложение, чтобы помочь людям найти ближайший пункт сбора батареек.

Литий-ионные батарейки, используемые в небольших перезаряжаемых устройствах, таких как зубные щетки и игрушки, в последние годы стали более мощными. Они способны взорваться при повреждении или сдавливании. Бен Джонсон из Ассоциации экологических служб сообщил, что люди выбрасывают поломанные устройства вместе с батарейками прямо в бытовой мусор.

По его словам, это стало настоящей проблемой последних лет, поскольку батарейки становятся причиной пожаров в пунктах сбора мусора и на мусороперерабатывающих заводах.

Марк Эндрюс, глава Национального совета начальников пожарных служб, сказал, что проблема усугубляется по мере того, как люди используют и утилизируют все больше электронных устройств. По его словам, поломанную электронику также нужно сдавать на переработку, а не выбрасывать с бытовым мусором.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1999734-vybroshennye-vmeste-s-musorom-batareyki-stanovyatsya-prichinoy-pozharov-v-britanii/