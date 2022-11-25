Исследование монеты с вымышленным римским императором удивило ученых

Микроскоп. Иллюстративное фото: pexels.com

Новые исследования древней золотой монеты, обнаруженной учеными более 300 лет назад, могут служить доказательством, что римский император третьего века, вычеркнутый из истории как вымышленный персонаж, действительно существовал, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Монета с именем и портретом Спонсиана была найдена более 300 лет назад в Трансильвании, когда-то далеком форпосте Римской империи. Считавшаяся подделкой монета была заперта в музейном шкафу. Теперь ученые говорят, что царапины, видимые под микроскопом, доказывают, что монета была в обращении около двух тысяч лет назад. Профессор Лондонского университетского колледжа Пол Пирсон, который руководил исследованием, сказал, что он был поражен открытием.

Монета была частью небольшого клада, обнаруженного в 1713 году. До середины 19 века ее считали настоящей римской монетой. Потом эксперты заподозрили, что монета могла быть изготовлена фальсификаторами того времени, поскольку ее конструкция была достаточно грубой. Однако команда Пола Пирсона исследовала ее под мощным микроскопом и подтвердила в публикации журнала PLOS 1, что на ней действительно были царапины, соответствующие тому факту, что ее действительно носили в кошельке.

Теперь исследователям предстоит ответить на вопрос, кем был Спонсиан? Ученые полагают, что он был военачальником, который был вынужден короновать себя императором самой отдаленной и трудно защищаемой провинции Римской империи, называемой Дакией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1998767-issledovanie-monety-s-vymyshlennym-rimskim-imperatorom-udivilo-uchenyh/