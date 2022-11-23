Космический корабль "Орион" максимально приблизился к Луне

Луна. Иллюстративное фото: pexels.com

Космический корабль NASA "Орион" смог максимально приблизиться к Луне спустя пять дней после запуска миссии. Эта миссия является испытательной, в ней не принимают участие астронавты. Однако NASA вынашивает далеко идущие планы, передает The Washington Post.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

На борту корабля миссии Artemis I нет людей, и он не приземлится на Луне. Это испытательный полет перед миссией Artemis II, в рамках которой в сторону Луны полетят уже астронавты. Это событие запланировано на 2024 год. Приземление человека на поверхность Луны запланировано на 2025 или 2026 год. Это будет первое приземление человека на Луну со времен последней миссии "Апполон" в 1972 году.

В своем заявлении глава NASA Билл Нельсон назвал эту миссию "огромным и критически важным шагом для понимания возможностей космического корабля". Это было очень важно сделать, прежде чем на Луну отправятся астронавты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1998408-kosmicheskiy-korabl-orion-maksimalno-priblizilsya-k-lune/