Disney представили первую plus-size-героиню в новом мультфильме

Кадр из мультфильма "Отражение" от Disney. Изображение: twitter.com/tyla

На стриминговом сервисе Disney+ представили зрителям первую plus-size-героиню в новом короткометражном мультфильме "Отражение" ("Reflect"), передает Today.

"Отражение" от Disney демонстрирует позитивное отношение к телу и здоровое самовосприятие через главную героиню Бьянку - первого персонажа plus-size.

Короткометражный проект начали транслировать на стриминговом сервисе Disney+ еще 14 сентября. "Отражение" - седьмой эпизод второго сезона сериала "Short Curcuit". Последний является проектом, включающим в себя серию экспериментальных фильмов.

В самом начале фильма главная героиня Бьянка занимается в одиночестве в пустой танцевальной студии. Затем начинается урок, в зал заходят другие студенты. Вскоре ей становится не по себе, потому что она чувствует, что отличается от окруживших ее людей, которые кажутся ей худыми и стройными. В это время инструктор повторяет "подтянутый живот, длинная шея".

"Когда люди посмотрят короткометражку, я надеюсь, что они смогут более позитивно относиться к себе и к тому, как они выглядят", - сказал режиссер проекта Хиллари Брэдфилд.

Напомним, спин-офф "Истории игрушек" отменили в этом году в Казахстане и ряде других стран из-за ЛГБТ-сцены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1994747-disney-predstavili-pervuyu-plus-size-geroinyu-v-novom-multfilme/