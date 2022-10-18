Ученые: Рождаемость в Европе снизилась из-за пандемии

Младенец. Иллюстративное фото: pixabay.com

Ученые пришли к выводу, что снижение рождаемости в Европе связано с пандемией COVID-19. По мнению исследователей, эта тенденция может привести к долгосрочным последствиям для демографии в Западной Европе, население которой стремительно стареет, передает BBC.

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Согласно выводам ученых, на днях опубликованным в журнале Human Reproduction, длительные локдауны привели к сокращению числа беременностей. Сокращение было особенно характерным для стран, в которых системы здравоохранения испытывали максимальное давление. Самое большое падение рождаемости по состоянию на январь 2021 года наблюдалось в Литве и Румынии — на 28% и 23% соответственно. При этом в Швеции, где не вводили строгий карантин, рождаемость сохранилась на нормальном уровне.

Исследователи говорят, что падение рождаемости, которое наблюдалось в конце 2020 года и в начале 2021 годов, может привести к долгосрочным последствиям для демографии Западной Европы, население которой стремительно стареет.

"Чем дольше были локдауны, тем меньше беременностей было зафиксировано в этот период. Даже в тех странах, которые не сильно пострадали от пандемии. Мы считаем, что опасения по поводу кризиса здравоохранения и финансовых последствий пандемии сказались на уровне рождаемости", — сказал доктор Лео Помар, акушер-сонограф из Университетской больницы Лозанны.

В исследовании говорится, что в марте 2021 года рождаемость вернулась к уровню, аналогичному допандемийному. Однако даже это не компенсирует те последствия, которые будет иметь падение рождаемости в конце 2020 года и в начале 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1993031-uchenye-rozhdaemost-v-evrope-snizilas-iz-za-pandemii/