В Верховном суде ЕС уточнили, могут ли европейские работодатели запретить ношение религиозной одежды

Женщина в хиджабе. Иллюстративное фото: pixabay.com

Европейские компании смогут запретить своим работникам носить религиозную одежду только в том случае, если под запрет попадут абсолютно все виды подобной одежды, а не отдельные категории (как например, мусульманский платок). Такое решение вынес Верховный суд ЕС, передает Bloomberg.

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Верховный суд Европейского Союза заявил, что работодатели могут наложить запрет на ношение религиозных, философских или духовных символов, включая головные платки, но только в случае, если запретят абсолютно все, а не только что-то конкретное. Если же под запрет попадет какой-то один символ (например, только мусульманские платки), то это будет нарушением Закона ЕС о равенстве.

Работодатель может запретить сотрудникам проявлять свои религиозные или философские убеждения в общем порядке, но, ни в коем случае не дифференцировать свои требования

Рассмотрение этого вопроса в Верховном суде было спровоцировано конфликтом между работодателем и соискательницей вакансии из Бельгии. Девушке заявили, что ее заявка на стажировку будет принята только в случае, если она согласится соблюдать правила нейтралитета, принятые в фирме, и снимет мусульманский платок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1992730-mogut-li-evropeyskie-rabotodateli-zapretit-noshenie-religioznoy-odezhdy-utochnili-v-verhovnom-sude-es/