Житель Нидерландов выиграл суд против работодателя, заставлявшего его включать веб-камеру

Веб-камера. Иллюстративное фото: pixabay.com

Суд Нидерландов заявил, что требование работодателя об обязательном включении веб-камеры является нарушением прав сотрудника, работающего на удаленке. Фирма из Флориды, уволившая сотрудника из Нидерландов за отказ пользоваться камерой, была оштрафована, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Колоссальные изменения, случившиеся с рынком труда во время пандемии, заставили многие компании во всем мире изменить свои подходы к работе. Однако многие из них до сих пор не знают, как регулировать деятельность удаленных сотрудников. Так, компания из Флориды уволила своего сотрудника, проживающего в Нидерландах, за то, что он отказался включать веб-камеру по требованию начальства.

Руководство компании хотело проследить, что сотрудник действительно занят работой. В ответ на это уволенный работник подал в суд, который вынес решение о том, что компания обязана выплатить ему компенсацию. Более того, по мнению судьи, компания также нарушила права человека.

"Я не чувствовал себя комфортно, находясь под наблюдением камеры по 9 часов в день. Это вторжение в мою личную жизнь. Кроме того, компания могла отслеживать мои действия через ноутбук. Для этого не требовалось включать веб-камеру", — заявил уволенный мужчина.

Эксперты в области труда говорят, что этот случай может стать прецедентом, и люди будут ссылаться на него, защищая свои права на рабочем месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1992282-zhitel-niderlandov-vyigral-sud-protiv-rabotodatelya-zastavlyavshego-ego-vklyuchat-veb-kameru/