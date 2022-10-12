Эксперты: Самым частым поводом для переживания людей являются финансы

Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

10 октября, мир отмечал Всемирный день психического здоровья. В этом году этот праздник посвящен глобальной цели — сделать психическое здоровье приоритетом для людей во всех странах. При этом большинство опрошенных заявляют, что главным фактором, который заставляет их тревожиться, являются финансы, передает CNBC.

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Финансы являются огромным источником стресса для многих людей во всем мире. Специалисты говорят, что работа со своим психическим здоровьем начинается со снижения уровня беспокойства, связанного с финансами. Согласно недавнему опросу Bankrate and Psych Central, 42% взрослых американцев говорят, что деньги негативно влияют на их психическое здоровье. В опросе приняли участие 2457 взрослых. Они ответили, что стресс — это постоянное состояние, в котором они находятся из-за мыслей о финансовых затруднениях.

Действия, которые чаще всего заставляли людей тревожиться: проверка банковского счета, оплата счетов, совершение покупок, необходимость обсуждать денежные вопросы, получение оплаты. Т. Дж. Уильямс, региональный президент и финансовый консультант Wealth Enhancement Group, говорит, что лучшим способом избежать финансового стресса является планирование.

По его словам, необходимо в первую очередь создать денежный резерв. Отложить достаточно денег для того, чтобы быть готовым к любым жизненным ситуациям. Если у вас есть долги, то нужно составить подробный пошаговый план их погашения. Кроме того, следует ежемесячно сверять свои доходы и расходы, чтобы понять, позволяет ли ваш доход покрывать нужды первой необходимости.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1992087-eksperty-samym-chastym-povodom-dlya-perezhivaniya-lyudey-yavlyayutsya-finansy/