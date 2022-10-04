Работникам IT-сферы в Индии запрещают работать на двух работах

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Жителям Индии, работающим в технологическом секторе, запрещают работать на двух работах. Эксперты говорят, что тенденция на двойную занятость стала распространяться в стране с приходом пандемии, так как удаленка позволила людям более эффективно распоряжаться своим временем, передает BBC.

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Все больше технологических компаний Индии запрещают своим сотрудникам работать где-то еще. Так, индийский IT-гигант Wipro заявил об увольнении 300 сотрудников из-за того, что те работали на конкурентов. Председатель Wipro Ришад Премджи является ярым критиком подработки. В августе он опубликовал заявление у себя в Twitter, в котором назвал ее «обманом, простым и понятным». Министр информационных технологий Индии Раджив Чандрасекар поддержал это мнение, заявив, что отношение к работе среди жителей страны меняется, однако сотрудники не должны забывать о своих обязательствах.

Эксперты говорят, что работу по совместительству выбирают в двух случаях. В первом люди ищут дополнительный источник дохода. Во втором случае еще одна работа — это способ реализации творческого потенциала. Например, когда люди пытаются монетизировать хобби. Эксперт в области технологий Прасанто Рой говорит, что тенденция на подработку сформировалась в Индии во время пандемии, когда удаленка позволила более эффективно расходовать свое время.

По мнению экспертов, работодатели не должны вмешиваться в то, чем занимается сотрудник в нерабочее время, однако и сотрудники не должны допускать того, чтобы дополнительная деятельность как-то влияла на их работу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1990765-rabotnikam-it-sfery-v-indii-zapreschayut-rabotat-na-dvuh-rabotah/