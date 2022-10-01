Телескоп "Хаббл". Иллюстративное фото: pixabay.com

Космическая компания Илона Маска SpaceX предложила NASA недорогое обслуживание телескопа "Хаббл". Благодаря поддержке SpaceX орбитальная научная миссия может быть продлена еще на десятилетие, передает Quartz.

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SpaceX обратилась к NASA с идеей использовать космический корабль SpaceX Dragon для стыковки с телескопом и поднять его с 535 км над Землей, где он сейчас вращается, до 600 км. По словам Патрика Крауса, руководителя проекта "Хаббл", это может продлить миссию еще на десять-двадцать лет. По словам Джареда Исаакмана, миллиардера-предпринимателя, который инвестирует в серию испытательных полетов SpaceX (и сам же в них участвует), новая программа потребует от правительства минимальных или нулевых затрат.

Космический телескоп "Хаббл" был запущен в 1990 году и в последний раз обслуживался космическим кораблем в 2009 году. При этом гравитация и атмосфера Земли неизбежно влияют на телескоп. Без каких-либо усилий, направленных на то, чтобы поднять телескоп на более высокую орбиту, NASA вскоре будет вынуждено начать планирование безопасного возвращения телескопа на Землю. Это может случиться уже в 2028 году.

SpaceX и NASA изучат, сможет ли финансируемая из частных источников миссия вывести космический телескоп "Хаббл" на более высокую орбиту. Эта миссия также позволит проверить возможности космических кораблей SpaceX. В случае успеха компания могла бы заняться обслуживанием других крупных космических телескопов или даже поднять орбиту Международной космической станции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1990415-spacex-predlozhila-nasa-nedorogoe-obsluzhivanie-teleskopa-habbl/